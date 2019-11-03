Первая ракетка мира Барти впервые выиграла турнир WTA

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти впервые за карьеру победила в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Соперницей Эшли Барти стала победительница итогового турнира 2018 года украинка Элина Свитолина. Матч в китайском Шэньчжэне продлился около 1,5 часов. Барти победила со счетом 6:4, 6:3.

Призовой фонд составляет $14 млн — это рекордная сумма для турнира.

Подробнее о победе Барти — в публикации “Ъ” «Богатый итог».

Как Эшли Барти гарантировала себе лидерство в рейтинге WTA — в публикации “Ъ” «Эшли Барти омолодила первое место».