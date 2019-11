ООН: жертвами войны в Донбассе стали более 3,3 тыс. мирных граждан

По подсчетам Организации объединенных наций (ООН), в Донбассе во время шести лет войны погибли 3,3 тыс. мирных граждан. Ранены — менее 9 тыс. человек.

ООН утверждает, что за время войны в Донбассе:

