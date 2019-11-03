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ООН: жертвами войны в Донбассе стали более 3,3 тыс. мирных граждан

По подсчетам Организации объединенных наций (ООН), в Донбассе во время шести лет войны погибли 3,3 тыс. мирных граждан. Ранены — менее 9 тыс. человек.

ООН утверждает, что за время войны в Донбассе:

  • убито более 3 330 мирных граждан;
  • ранено до 9 тыс. человек;
  • внутренними переселенцами стали 1,3 млн человек;
  • нуждаются в помощи 3,5 млн человек;
  • появилась «линия соприкосновения» на 427 км, «перекрывшая доступ к основным услугам».

Война на территории Донецкой и Луганской областей началась в апреле 2014 года. В мае о суверенитете заявили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

На прошлой неделе начался процесс разведения сил и средств в поселке Золотое Луганской области. Отвод сил в Петровском Донецкой области откладывается.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский подает на отвод».

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