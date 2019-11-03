ООН: жертвами войны в Донбассе стали более 3,3 тыс. мирных граждан

По подсчетам Организации объединенных наций (ООН), в Донбассе во время шести лет войны погибли 3,3 тыс. мирных граждан. Ранены — менее 9 тыс. человек.

ООН утверждает, что за время войны в Донбассе:

убито более 3 330 мирных граждан;

ранено до 9 тыс. человек;

внутренними переселенцами стали 1,3 млн человек;

нуждаются в помощи 3,5 млн человек;

появилась «линия соприкосновения» на 427 км, «перекрывшая доступ к основным услугам».

Eastern #Ukraine:



The conflict is still active.



Death toll is still counting lives.



3.5 million people need support.



Above all people want peace.#5yearsNoMore pic.twitter.com/sNlHWJpNwc — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) October 25, 2019

Война на территории Донецкой и Луганской областей началась в апреле 2014 года. В мае о суверенитете заявили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

На прошлой неделе начался процесс разведения сил и средств в поселке Золотое Луганской области. Отвод сил в Петровском Донецкой области откладывается.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский подает на отвод».