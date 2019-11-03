ООН: жертвами войны в Донбассе стали более 3,3 тыс. мирных граждан

По подсчетам Организации объединенных наций (ООН), в Донбассе во время шести лет войны погибли 3,3 тыс. мирных граждан. Ранены — менее 9 тыс. человек.
ООН утверждает, что за время войны в Донбассе:
Eastern #Ukraine:— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) October 25, 2019
The conflict is still active.
Death toll is still counting lives.
3.5 million people need support.
Above all people want peace.#5yearsNoMore pic.twitter.com/sNlHWJpNwc
Война на территории Донецкой и Луганской областей началась в апреле 2014 года. В мае о суверенитете заявили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.
На прошлой неделе начался процесс разведения сил и средств в поселке Золотое Луганской области. Отвод сил в Петровском Донецкой области откладывается.
Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский подает на отвод».
Маше, Лизе, Владу и Яне было 15–16 лет, когда вместе с родителями они уехали из Донбасса. О том, как подростки взрослели и решали, кем теперь быть — в спецпроекте “Ъ”
просмотров: 400510
просмотров: 111361
просмотров: 75142
просмотров: 55349
просмотров: 50975