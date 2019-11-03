Россиянин Ковалев не смог защитить титул чемпиона мира WBO

Российски боксер Сергей Ковалев не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Россиянин проиграл мексиканскому бойцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

Поединок состоялся в Лас-Вегасе. До этого, 24 августа, Сергей Ковалев сражался с британцем Энтони Ярдом в Челябинске. Тогда россиянин победил техническим нокаутом также в 11-м раунде. Всего в его списке 34 победы, четыре поражения и одна ничья.

«Я провел бой так, как и планировал, к сожалению, получилось так. Я поздравляю Альвареса, он сделал историю. Я боксировал больше джебом, чтобы не открывать корпус. Считаю, что это был хороший опыт»,— сказал Сергей Ковалев после боя (цитата по ТАСС).

Об ожиданиях от поединка — в публикации “Ъ” «Бой повышенной категории».

Подробнее о том, как Сауль Альварес завоевал чемпионский титул читайте в материале “Ъ”.