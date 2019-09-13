Ковалев и Альварес проведут бой 2 ноября в Лас-Вегасе

Российский боксер Сергей Ковалев и мексиканский спортсмен Сауль Альварес договорились о встрече. «Бой пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе, контракты на поединок подписаны»,— сообщили организаторы ТАСС.

«Сергей ставит на кон свой чемпионский титул»,— сказал менеджер россиянина Эгис Климас. Известно, что мексиканский боксер получит за бой с Сергеем Ковалевым около $30 млн.

Сергей Ковалев — чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Он защитил свой титул 24 августа, нокаутировав британца Энтони Ярда в Челябинске.

«Я очень рад, потому что это хорошая история для Сереги, он сейчас на подъеме после хорошей победы, он может на этом подъеме провести с Альваресом бой в свою пользу. Каковы шансы? Мы с вами знаем, что Альварес, мягко скажем, не мальчик, это сильный боксер. Во всяком случае, это тот бой, в котором нужно будет ставить все»,— рассказал глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

О будущем поединке читайте в материале “Ъ” «Сергею Ковалеву подбирают сильного, но легкого».