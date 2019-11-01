Бой повышенной категории

Бой, который состоится завтра в Лас-Вегасе,— один из главных хитов года в профессиональном боксе, если не самый главный, учитывая колоссальное количество вопросов и сомнений, с ним связанных. Выдающийся российский боец Сергей Ковалев будет защищать в нем титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг), который у него попытается отнять, возможно, самый выдающийся боец современности — мексиканец Сауль Альварес. Альварес моложе Ковалева, у него было значительно больше времени на подготовку к поединку. Зато чемпион, готовившийся к нему фактически в экстремальном в смысле сроков режиме, выступит в «родной» категории, а претендент ради этой схватки скакнул сразу на две вверх.

Этот бой, который примет MGM Grand Arena в Лас-Вегасе, еще несколько дней назад заполнил собой громадные площади всех серьезных американских медиаресурсов, хотя бы вскользь интересующихся профессиональным боксом. А называть его топовым событием, учитывая ажиотаж, даже как-то неловко — слишком скромное определение для события с такой броской и понятной, не требующей разжевывания, дополнительных пояснений «вывеской».

Все ведь действительно проще некуда. Чемпион — это Сергей Ковалев, много лет владеющий титулом в полутяжелом весе, получивший однажды звание лучшего боксера года вне зависимости от весовой категории, побивший кучу знаменитостей, включая настоящую американскую легенду Бернарда Хопкинса, поднимавшийся после обидных поражений, панчер от Бога. Претендент — это Сауль Альварес, который провел множество топовых боев, а проиграл лишь однажды — в 2013 году неуязвимому Флойду Мейуэзеру, который в прошлом году получил от стримингового сервиса DAZN безумный по стоимости контракт на $365 млн, который обладает репутацией персонажа, гарантирующего гигантские сборы, и который в текущей классификации BoxRec сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории (Ковалев в ней — десятый) находится на верхней строчке. А сейчас хочет совсем прочно войти в историю. У Альвареса уже есть чемпионские пояса, завоеванные в полусреднем (до 69,9 кг), среднем (до 72,6 кг) и суперсреднем (до 76,2 кг) весе. Отняв у Ковалева пояс в полутяжелом весе, он проделает путь, который до него удалось пройти лишь трем легендам — Шугару Рею Леонарду, Томасу Хирну и Майку Маккаллуму.

Остальное, то есть расклад, разжевывать приходится. И те медиаресурсы, которые так захватил этот бой, колоссальную долю материалов посвящают как раз тому, чтобы объяснить, почему нельзя слепо доверять котировкам букмекерских контор. А все они без исключения почему-то считают безусловным фаворитом Сауля Альвареса. В некоторых за два дня до боя котировки на него были втрое-вчетверо выше, чем на Сергея Ковалева, пусть соль интриги довольно легко представить как взвешивание на весах важных факторов, некоторые из которых в самом деле тянут вниз чашку Альвареса, но некоторые служат им серьезным противовесом.

Когда объясняют рискованность ставки на Ковалева, обычно сразу указывают на разницу в возрасте соперников. Претенденту — 29 лет, и это безусловный карьерный пик, расцвет. Чемпиону — уже 36, по меркам современного профессионального бокса еще отнюдь не закат, но, несомненно, и не пик.

Тут, правда, видимо, значимее не столько собственно возраст, сколько другой нюанс. Договоренность о проведении боя была достигнута вскоре после того, как Сергей Ковалев в конце августа справился в Челябинске с британцем Энтони Ярдом. И вообще, это фактически экстраординарный случай, когда настолько крутой поединок анонсируют всего за два месяца до его проведения. Популярностью пользовалась версия, согласно которой всему виной особенности бизнеса DAZN, который матч транслирует. Он живет за счет платы за месячную подписку. А на декабрь у него уже был назначен шикарный бой — между супертяжами Энди Руисом и Энтони Джошуа. Вклинивать в первый зимний месяц еще один означало бы, что зрители смогут посмотреть его, ничего дополнительно не потратив. То есть нужно было во что бы то ни стало задействовать ноябрь, подписку за этот месяц. А свободной оказалась лишь первая его суббота.

И в потенциальную жертву этой спешки превратился именно Ковалев. У Альвареса пауза между предыдущим поединком — против Дэниэла Джекобса — и нынешним составила пять месяцев. Это норма для бокса на чемпионском, 12-раундовом уровне. То, что осталось на отдых, восстановление и тренировочный лагерь Ковалеву, на норму совершенно не тянет. В последний раз такой короткий перерыв между выступлениями у него был в 2013 году, как раз перед боем с Натаном Клеверли, в котором россиянин взял титул. Но тогда он все-таки был значительно моложе. И потом, бой с Ярдом, в котором Ковалев, перед тем как британца нокаутировать, пережил жуткую трепку, ведь прозрачно намекал на необходимость более продолжительного, чем трехнедельный, отдыха и более продолжительной работы в тренировочном лагере.

Когда объясняют глупость стопроцентной веры в Сауля Альвареса, обычно тоже прибегают к находящемуся под рукой аргументу. Альварес — да, брал чемпионский титул в «соседнем» с полутяжелым суперсреднем весе (и выигрыш у британца Роки Филдинга, боксера не первого эшелона, кстати,— запись в послужной список так себе). Но в принципе всю славу, все деньги он заработал в среднем весе. И исходя из габаритов, его можно считать именно «природным» средневесом, причем не то чтобы крупным. А иметь дело ему предстоит с «природным» полутяжем, превосходящим мексиканца в росте почти на 10 см и примерно на столько же превосходящим в размахе рук. И когда на днях два боксерских обозревателя ESPN — Дэн Рафаэл и Стив Ким — устроили диалог на тему шансов соперников в субботнем бою, оба, рассказывая о плотности ударов Альвареса, о его умении работать по корпусу, сбивая раунд за раундом дыхание оппонента, были вынуждены постоянно оговариваться: ну да, эти оппоненты были, как ни крути, поменьше Ковалева. А рассказывая о крепости мексиканца, о том, как он в двух боях, состоявшихся в 2017 и 2018 годах, терпел, попадая под колючие джебы и мощнейшие удары правой Геннадия Головкина, короля среднего веса до пересечения с Саулем Альваресом, они были вынуждены постоянно оговариваться, что джеб ближайшего его противника куда увесистее, как и удары справа.

И у Сергея Ковалева относительно недавно в жизни было знаковое противостояние из двух поединков. Это те поединки, что он провел в 2016 и 2017 годах против американской суперзвезды Андре Уорда. Уорд, их выигравший (первый — очень-очень спорным образом), был, как и Альварес, выходцем из более легкой категории. Но по крайней мере в росте он россиянину практически не уступал и чисто внешне походил на полутяжа. Про Альвареса сказать такое будет натяжкой.

Этими наблюдениями список нюансов, которые могут сыграть свою роль в этом бою, далеко не исчерпывается. В том же разговоре двух гуру бокса на ESPN было немало споров по поводу тактических и технических талантов соперников, по поводу того, кто кому более неудобен. И на однозначный вердикт никто из экспертов так и не решился. Во всяком случае, людьми, согласными с интерпретацией расклада от букмекеров, они явно не выглядели.

Алексей Доспехов