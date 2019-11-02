СКР возбудил дело из-за видеоролика с детьми, задающими вопросы гею

Следственный комитет России (СКР) по Москве возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч.4 ст. 132 УК) из-за ролика, на котором «дети беседуют со взрослыми людьми на различные сексуальные темы». Организатора съемки уже допросили.

Предположительно, речь идет о видео на YouTube-канале Real Talk, на котором несовершеннолетние задают вопросы гею. На видео дети также беседовали с порноактрисой и девушками, одна из которых страдает карликовостью, а другая — анорексией. В сентябре газета «Известия» сообщила, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал его «этически недопустимым и аморальным» обратился в полицию и Роскомнадзор с просьбой провести проверку. МВД возбудило административное дело.

Напомним, в июне 2013 года Госдума приняла поправки о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. Нарушителям грозит штраф до 1 млн руб. для юридических лиц, а иностранцам помимо денежного наказания грозит и выдворение из России. В 2017-м Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал этот закон о дискриминационным.