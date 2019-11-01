Корбин обвинил Трампа в попытке вмешаться в британские выборы

Президент США Дональд Трамп пытается повлиять на результаты парламентских выборов в Великобритании, запланированных на 12 декабря, убежден лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Накануне президент США заявил, что из господина Корбина вышел бы плохой премьер-министр.

Как именно господин Трамп вмешивается в британские выборы, Джереми Корбин не уточнил. «Дональд Трамп пытается вмешаться в британские выборы, чтобы избрали его друга Бориса Джонсона (действующего премьера Великобритании.— “Ъ”)»,— написал он в Twitter.

Дональд Трамп 31 ноября дал интервью ведущему британской радиостанции LBC Найджелу Фараджу, возглавляющему Партию «Брексита». Во время беседы президент США сказал: «Корбин будет плох для вашей страны, он поведет вас по очень плохому пути, заведет вас в такие плохие места».

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Напомним, Борис Джонсон попросил нижнюю палату парламента поддержать проведение досрочных всеобщих выборов 12 декабря. Его инициативу одобрила Палата общин, и в частности Джереми Корбин. 31 октября закон о досрочных выборах подписала королева Елизавета II.

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