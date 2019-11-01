Асад назвал Трампа лучшим президентом США

Президент Сирии Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США. Свою точку зрения он объяснил тем, что господин Трамп, по его мнению, не пытается скрывать свои намерения. Как считает господин Асад, действующий американский президент прямо говорит, что США «хотят нефти», «хотят от кого-то избавиться», «хотят предоставлять услуги за деньги», и это, по словам Башара Асада,— «реальность американской политики».

«Я говорю, что он лучший американский президент, почему? Не потому, что его политика хороша, а потому, что он самый прозрачный президент. Все американские президенты совершали политические преступления, но получали Нобелевскую премию и выступали в качестве защитников прав человека, хотя на деле представляли собой группу преступников, которые выражают интересы американских лобби»,— сказал президент Сирии в интервью местным гостелеканалам (цитата по SANA).

Ранее господин Асад поставил под сомнение то, что США провели операцию по ликвидации лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Президент Сирии пояснил, что до сих пор не видел доказательств убийства террориста. 27 октября Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря ИГ. 31 октября участники группировки подтвердили гибель аль-Багдади и объявили о назначении нового лидера.

Чем известен Абу Бакр аль-Багдади Читать далее

Подробнее о ликвидации главаря ИГ — в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».