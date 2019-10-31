Поветкин проведет бой с американцем Хантером 7 декабря в Саудовской Аравии

Бой за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе пройдет между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером 7 декабря в Саудовской Аравии, сообщается на сайте промоутерской компании Matchroom Boxing.

«До боя с Хьюи Фьюри я почти год не выходил на ринг, восстанавливаясь после операции на локте, поэтому я очень рад, что могу провести еще один бой в этом году. Хантер — сильный боксер высокого ранга. Я думаю, что это будет хороший и интересный бой. Я не собираюсь строить какие-либо планы на следующий год, сначала я должен пройти этот бой с Хантером, но я бы определенно хотел боксировать за звание чемпиона мира»,— заявил Поветкин.

О том, что в следующем бою Александр Поветкин встретится с Майклом Хантером, стало известно еще в начала октября. Предыдущий поединок Поветкин провел в конце августа. Тогда он одолел довольно высоко котировавшегося британца Хьюи Фьюри. Для подписания контракта на новый бой ожидалось согласие со стороны представителей Майкла Хантера, однако это было формальностью — британский боксер уже вызывал россиянина на бой.

Подробнее о предстоящем поединке — в материале “Ъ” «Александру Поветкину нашли соперника побыстрее».