СМИ: Total продала партию загрязненной российской нефти

Французская компания Total продала 720 тыс. баррелей загрязненной нефти из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Кто стал покупателем партии нефти, неизвестно. Собеседники агентства рассказали, что сырье продали со скидкой в более чем $25 за баррель. Сейчас партия хранится в Роттердаме.

Напомним, в апреле белорусский госконцерн «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу «Дружба», и приостановил транзит российского сырья в Европу. Позднее «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

О том, во сколько может обойтись России инцидент с «Дружбой», читайте в материале “Ъ” «Венгрия оценила хлорную нефть».