Госдума готова потратить 3,7 млн руб. на анализ опыта борьбы с иностранным вмешательством

Государственная дума планирует изучить зарубежный опыт реагирования национальных парламентов на вмешательство во внутренние дела государства, следует из информации на портале госзакупок. Согласно данным открытого конкурса, на проведение исследования планируется потратить до 3,7 млн руб., заявки принимаются до 25 ноября. Результаты исследования могут быть использованы Госдумой в законотворческой деятельности.

Как следует из технического задания на выполнение экспертно-аналитического исследования (ЭАИ), его целью будет «разработка предложений и рекомендаций по обобщению практик вмешательства во внутренние дела суверенных государств и противодействия такому вмешательству в политической и экономической сферах на различных уровнях». В рамках ЭАИ исследователи должны будут провести типологический анализ политических, экономических и иных инструментов влияния на внутренние дела суверенных государств с акцентом на меры, применяемые в отношении России.

Напомним, минувшим летом в Москве из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму состоялось несколько акций протеста, в организации которых власти усмотрели иностранное вмешательство. Его расследованиями занялись обе палаты российского парламента.

О работе комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ — в публикации “Ъ” «Госдума гонит немецкую волну».

Об аналогичной комиссии Совета федерации — в материале “Ъ” «Граждане России не чувствуют руку Запада».