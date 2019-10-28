Смотрите, кто пришел: Владимир Лавицкий (руководитель «Издательского синдиката» Ъ)

Как зарабатывает «Коммерсантъ» и есть ли здесь место для творчества в рекламных форматах? Об этом рассказывал директор по развитию, руководитель «Издательского синдиката» Владимир Лавицкий на лекции «Уникальный опыт «Ъ»: творчество в коммерческих приложениях. Почему это возможно и необходимо с точки зрения бизнеса».

Главный тренд спецпроектов – все более смещающийся в пользу нативной рекламы спрос и, соответственно, сокращающиеся объемы имиджевой рекламы. Эволюционируют как рекламные форматы: на смену «маркерам» на «правах рекламы» приходят новые, такие как логотип компании, так и потребности рекламодателей. Необходим максимально редакционный формат подачи материалов, без ярко выраженной рекламы. Нативность подразумевает сохранение формата издания, его принципов построения материалов, а также их финального качества. И если текст, скорректированный рекламодателем в процессе согласования, не соответствует требованиям и редакционной политике издания, он не будет опубликован.

Спецпроекты и приложения «Коммерсанта» – это, прежде всего, бизнес по продаже качественного контента. Аудитория этого контента при этом практически не пересекается в digital и «принте». Рекламодатели, соответственно, выбирают носитель в зависимости от своих задач и приоритетов. Зачастую выбор в пользу бумажных приложений обусловлен необходимость решать определенные задача в области GR. Целевая аудитория – органы власти, люди, принимающие решения в сфере госрегулирования.

У рекламодателей спецпроектов в digital задача, в первую очередь, как правило – конверсия читательского интереса в покупку товаров или услуг заказчика рекламной кампании.