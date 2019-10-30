Власти отказались согласовывать «Правый марш» в Москве

Префектура Юго-Восточного округа Москвы не стала согласовывать «Правый марш», сообщил один из его организаторов Владимир Бурмистров «Дождю». Акция была запланирована на 4 ноября в Люблино. Организаторы марша планируют обратиться в суд.

24 октября организаторы «Правого марша» сообщили, что власти одобрили заявку на проведение акции, но разрешение на тот момент было высказано устно: представитель московских властей позвонил по телефону Владимиру Бурмистрову.

В распоряжении телеканала оказалось письмо префектуры, в котором сообщается, что организаторы «Правого марша» подали уведомление о смене ответственного за акцию. Власти не стали одобрять новую заявку и решили отменить согласование мероприятия. Власти, однако, одобрили заявку на проведение «Русского марша» на 3 тыс. участников в Люблино.

«Организаторы "Правого марша" считают, что отказ в проведении мероприятия не имеет законного основания и политически мотивирован»,— заявил «Интерфаксу» один из организаторов акции, глава правления Института национальной политики Иван Белецкий.

По словам господина Белецкого, если суд не удовлетворит жалобу на отмену согласования марша, организаторы подадут второй иск — о «возмещении крупного материального ущерба» в связи с затратами на марш.