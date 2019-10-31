ЦСКА выиграл заменами

В среду состоялись пять матчей 1/8 финала Кубка России. Благополучно преодолели эту стадию турнира ЦСКА и «Зенит». Москвичи дома победили с минимальным счетом «Уфу», а петербуржцы на своем поле обыграли представителя первого дивизиона «Томь» — 4:0. Следующим соперником «Зенита» стал «Ахмат», разгромивший в Грозном «Луч» — 5:1.

Среди оставшихся в Кубке России клубов ЦСКА и «Зенит» считались, пожалуй, основными претендентами на трофей. Впрочем, армейцы заставили усомниться в своих возможностях, попав, по выражению их главного тренера Виктора Гончаренко, в черную полосу. Потерпев три поражения подряд в Лиге Европы, они к тому же сдали позиции в национальном первенстве: опустились с первого места, которое занимали еще три тура назад, на пятое и потеряли в последних матчах восемь очков из девяти возможных. Так что если в противостоянии 1/8 финала «Зенит»—«Томь» интрига равнялась нулю, то во встрече ЦСКА—«Уфа» можно было ожидать любого развития событий, в том числе негативного для москвичей. Недавно они уже не смогли сломить сопротивление башкирской команды в чемпионате — 1:1. С другой стороны, и «Уфа» переживает не лучшие времена, о чем свидетельствовал красноречивый результат ее предыдущего матча с «Тамбовом» — 0:3.

Правда, судя по составу, ЦСКА решил не акцентировать внимание на Кубке.

Так, на скамейке запасных остались Марио Фернандес, Никола Влашич, Федор Чалов, Хёрдур Магнуссон, а Игорь Акинфеев вообще не вошел в заявку.

Хотя при этом состоялось возвращение в основу после длительного перерыва, связанного с травмами, Георгия Щенникова и Кирилла Набабкина. Кстати, даже болельщики обделили вниманием этот матч, и на трибунах «ВЭБ Арены» было совсем пусто. Армейцы все-таки играли первым номером, но им явно не хватало плодотворных идей в атаке. Более того, «Уфа» до перерыва огрызалась опаснее и имела преимущество по ударам. Второй тайм начался с того, что острый момент создал Такума Нисимура, однако он носил эпизодический характер. Гости ответили более увесисто, и дублеру Акинфеева Илье Помазуну с трудом удалось остановить Азера Алиева. Гончаренко постепенно произвел три перестановки, выпустив тех же Чалова и Влашича, и дал понять, что все же намерен побороться за путевку в четвертьфинал. Уже когда назревал овертайм, на исходе основного времени, выстрелила еще одна армейская замена в лице Яки Бийола, которому ассистировал Влашич. Любопытно, что незадолго до этого чистый выход один на один с вратарем запорол уфимец Ловро Бизяк. Теперь ЦСКА ждет встреча с победителем 1/8 финала «Спартак»—«Ростов».

В матче «Зенит»—«Томь» лидер премьер-лиги конкурировал с девятой на данный момент командой первого дивизиона, и эта разница в классе выглядела непреодолимой.

Ставки на победу сибиряков в Санкт-Петербурге принимались различными букмекерскими конторами с коэффициентом от 12 и выше.

Даже несмотря на то что фаворит, как и ожидалось, максимально задействовал резервистов, по именам их стартовый состав смотрелся очень солидно. Никаких сюрпризов не произошло. Петербуржцы сразу оформили свое превосходство усилиями Игоря Смольникова, разыгравшего эффективную стенку с Робертом Маком. В первом тайме они ограничились единственным голом и даже едва не позволили «Томи» сравнять счет, когда голкипер Александр Васютин накрыл удар в упор Ислама Тлупова, но во второй половине в ворота сибиряков влетели еще три мяча. Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов не пощадили гостей. В четвертьфинале оппонентом «Зенита» будет «Ахмат», который уверенно разобрался дома с другим посланцем Футбольной национальной лиги «Лучом».

Интерес представляло и соперничество «Урала» с «Арсеналом», учитывая, что в прошлом Кубке России они выясняли отношения в полуфинале. Тогда сильнее по сумме двух матчей оказались екатеринбуржцы. Сейчас к середине первого тайма команды обменялись голами, причем в обоих случаях отличились болгарские легионеры — тульский Георги Костадинов и уральский Николай Димитров. На 34-й минуте Сергей Ткачев снова вывел «Арсенал» вперед, но хозяева поля очень быстро отквитали и этот гол: Павел Погребняк заработал пенальти, а Отман Эль-Кабир его реализовал. В дебюте второго тайма у «Урала» был удален Петрус Бумаль, тем не менее оранжево-черные выстояли в меньшинстве и перевели игру в дополнительное время. А в итоге дело дошло до серии пенальти, по ходу которой екатеринбургский клуб уступал и все же вырвал победу благодаря спасению вратаря Ярослава Годзюра и точному удару Вараздата Арояна уже в шестой сессии 11-метровых — 5:4. В четвертьфинале подопечные Дмитрия Парфенова встретятся с «Шинником», одолевшим на выезде «Нижний Новгород», и тоже по пенальти.

1/8 финала «Урал»—«Арсенал» 2:2 (Димитров, 24; Эль-Кабир, 37 (пен.) — Костадинов, 14; Ткачев, 34). Серия пенальти 5:4. «Ахмат»—«Луч» (Владивосток, ФНЛ) 5:1 (Мбенге, 11; Анхель, 21 (пен.); Михаляк, 65; Глушаков, 67, 78 — Саламатов, 54). ЦСКА—«Уфа» 1:0 (Бийол, 90+3). «Нижний Новгород» (ФНЛ)—«Шинник» (Ярославль, ФНЛ) 2:2 (Хозин, 61, 90 — Самойлов, 32; Эктов, 35). Серия пенальти 0:3. «Зенит»—«Томь» (Томск, ФНЛ) 4:0 (Смольников, 13; Сутормин, 56; Ерохин, 67; Шатов, 81). Выделенные команды вышли в 1/4 финала. Сегодня в 1/8 финала встречаются: «Оренбург»—«Химки» (ФНЛ), «Торпедо» (Москва, ФНЛ)—«Балтика» (Калининград, ФНЛ), «Спартак»—«Ростов».

Александр Ильин