Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

Атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта «Борей-А» в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты «Булава», сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Facebook. Отмечается, что подлодка стреляла из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка.

«Полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля»,— говорится в сообщении.

В августе пуск «Булавы» осуществлялся с другой подлодки проекта «Борей-А» — «Юрий Долгорукий». Ракета была выпущена из акватории Баренцева моря по цели на полигоне Кура на Камчатке.

Напомним, 24 августа президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу разработать симметричный ответ на действия США после истечения срока действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. 20 августа Пентагон провел свои испытания запрещенной ранее ракеты Tomahawk, успешно поразив цель на расстоянии 500 км.

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