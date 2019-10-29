Конгрессмен США предложил новые санкции против «Северного потока-2»

Американский конгрессмен Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий новые санкции против компаний—участниц строительства газопровода «Северный поток-2». Законопроектом предлагается запретить въезд в США физлицам, оказывавшим помощь трубоукладочным судам проекта, сообщается на сайте сенатора.

Проект также предусматривает полномочия президента США налагать санкции на организации, которые предоставляют финансовые и страховые услуги компаниям-трубоукладчикам, поддерживающим российский экспорт энергоносителей. Кроме того, документом предполагается разработка «стратегии повышения национальной и региональной энергетической безопасности союзников США в Европе».

«Энергетическая безопасность наших европейских партнеров и союзников является давним стратегическим приоритетом для Соединенных Штатов. Закон… будет способствовать прекращению строительства газопровода "Северный поток-2" и обеспечению того, чтобы Россия не продолжала подрывать энергетическую безопасность наших союзников по НАТО в Европе»,— сказал господин Барр.

«Северный поток-2» должен заработать в конце декабря. Однако ввод газопровода может быть отложен примерно на год — так произойдет, если Дания будет настаивать на его прокладке по новому маршруту. При этом глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил в октябре о «хороших шансах» получить от Дании разрешение на строительство «Северного потока-2». Министр энергетики РФ Александр Новак также заявлял, что Москва рассчитывает построить газопровод по заявленному маршруту, так как у Дании нет оснований на отказ в стройке.

По данным Reuters, запуск «Северного потока-2» может быть отложен на восемь месяцев и обойдется «Газпрому» в дополнительные €660 млн ($740 млн). Дания остается единственной страной, не выдавшей «Газпрому» разрешение на строительство.

О том, как Владимир Путин намекнул на возможность обойти воды Дании,— в публикации “Ъ”.