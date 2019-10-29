В Кремле прокомментировали ЧП в Забайкалье, где срочник расстрелял сослуживцев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал трагедию в Забайкалье, где тюменский срочник Рустам Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, в результате погибли восемь человек, двое тяжело ранены.

«Это частный случай, это трагедия. Безусловно, ее нужно расследовать, но до определения истинных причин делать заключения о результатах реформы армии, по меньшей мере, непрофессионально», — цитирует РИА Новости ответ господина Пескова на вопрос журналиста, говорит ли случившееся о том, что недавняя реформа никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.

Трагедия произошла вечером 25 октября в войсковой части, охраняющей объекты ЗАТО «Горный» в Забайкалье. Как выяснило следствие, в 18:20 по местному времени рядового Рамиля Шамсутдинова сменили с поста комплекса подготовки ДСОО. Он должен был разрядить свой автомат, однако вместо этого присоединил к нему магазин и открыл огонь по сослуживцам. В Минобороны РФ сразу связали инцидент с «нервным срывом по личным обстоятельствам». Впрочем, в СКР проверяют несколько версий, в том числе и о неуставных отношениях в части, а также версию о преследовании рядового Шамсутдинова из-за его национальности. Рамиль Шамсутдинов родился в семье сотрудника МВД. Жил в селе Вагай Тюменской области. Сейчас он арестован до 27 декабря, ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по факту убийства двух или более лиц (ст. 105 УК РФ). На первом допросе Шамсутдинов заявил, что не сожалеет о случившемся. Отметим, что в Сети и на родине многие пытаются оправдать его действия.