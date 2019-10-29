Малкин не видит ничего плохого в наличии у него паспорта США

Нападающий клуба НХЛ «Питсбург Пингвинс» и сборной России Евгений Малкин заявил изданию DK Pittsburgh Sports, что в наличии у него паспорта США нет ничего плохого.

«У моего ребенка есть американский паспорт. США — мой второй дом. Я здесь уже 14 лет. Может быть, он пойдет здесь в школу. Моя жена тоже здесь. Я не люблю, когда США сталкивают с Россией. У нас в России есть правила, по которым я могу иметь два паспорта. Ничего страшного. Я не беспокоюсь на этот счет, у моего ребенка тоже два паспорта. У меня все хорошо»,— сказал спортсмен изданию.

Ранее о вероятности того, что у Малкина есть паспорт США, говорил Sports.ru юрист Дмитрий Мачихин. После спортивный журналист из США Шелли Андерсон сообщила в Twitter, что нападающий подтвердил, что имеет американское гражданство.