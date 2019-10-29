Журналистка подтвердила американское гражданство хоккеиста Малкина

Нападающий клуба НХЛ «Питсбург Пингвинс» и сборной России Евгений Малкин сообщил, что у него есть американское гражданство, рассказала журналистка из США. Ранее о вероятности того, что у Малкина есть паспорт США, говорил Sports.ru юрист Дмитрий Мачихин.

Агент Малкина в России Геннадий Ушаков не стал общаться с журналистами. «Не пойму, почему вас всех волнует, есть у Малкина американский паспорт или нет»,— сказал он.

Позже наличие документа подтвердили американские репортеры. «Также подтвердил, что у него (Малкина.— “Ъ”) есть американское гражданство помимо российского»,— заявила спортивный журналист Шелли Андерсон.