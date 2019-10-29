Суд оставил под стражей фигурантов дела о прорыве дамб в Красноярском крае

Красноярский краевой суд не стал менять меру пресечения гендиректору компании «Сисим» Максиму Ковалькову, начальнику участка компании Андрею Еганову и мастеру Евгению Александрову. Их оставили под арестом до 18 декабря по делу о гибели людей при разрушении дамб в Красноярском крае.

Краевой суд оставил без изменения решения предыдущей инстанции. Защита господина Ковалькова в суде настаивала на изменении меры пресечения, так как из-за трагедии гендиректору компании требуется принимать решения, в том числе связанные с работой контролирующих органов. По мнению адвокатов, нет доказательств вины их подзащитного, сообщает «Интерфакс».

Господин Еганов — единственный из трех фигурантов, кто признал свою вину. Его защита в суде просила освободить его из-под стражи, так как у него нет намерения скрываться от следствия, сообщает ТАСС.

Прорыв дамб в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае произошел 19 октября. Погибли 17 человек, которые находились на месторождении, три человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

Подробнее об уголовном деле против сотрудников компании «Сисим» — в материале “Ъ” «В гибели старателей появился раскаявшийся».

О последствиях — в материале “Ъ” «Золотодобычу выводят на чистую воду».