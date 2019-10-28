Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах

Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.

В частности, о положенных детям из многодетных семей подарках к праздникам не знает 72% опрошенных представителей этой категории населения. 25% опрошенных сообщили о своей осведомленности в этом вопросе, еще 3% заявили о недостатке времени для сбора необходимых документов на получение льгот.

Кроме того, 65% многодетных семей не знают о том, что законом предусмотрено ежемесячное бесплатное посещение музея, парка культуры и отдыха или возмещение стоимости досуга, а также о том, что они обладают правом на посещение бассейнов и спорткомплексов или получение выплаты за поход в театр. Пользуется этими возможностями 35% опрошенных многодетных семей.

До жителей сельской местности льготы практически не доходят — транспортное средство или деньги на его приобретение получил только 1% опрошенных, а 60% респондентов заявили, что не слышали о подобных льготах. Еще 14% опрошенных рассказали, что в их субъекте РФ подобные субсидии не предусмотрены. О льготах при уплате налога на транспорт, землю и имущество не слышало 58% многодетных жителей села, еще 14% не могут воспользоваться ими в своем регионе. 53% опрошенных многодетных семей заявили, что не знают о пособии для детей родителей-инвалидов. Из числа опрошенных такой возможностью пользуется 18%.

В сентябре правительство утвердило правила выплаты 450 тыс. руб. многодетным семьям на погашение ипотеки. Компенсацию семьи могут получить после рождения (усыновления) третьего и последующих детей до 31 декабря 2022 года.