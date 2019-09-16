Правительство утвердило правила выплаты компенсации по ипотеке многодетным семьям

Правительство утвердило правила выплаты 450 тыс. руб. многодетным семьям на погашение ипотеки, сообщается на сайте Минфина — автора инициативы. Компенсацию могут получить семьи после рождения (усыновления) третьего и последующих детей до 31 декабря 2022 года.
Чтобы получить деньги, нужно предоставить документы, которые подтверждают соответствие правилам программы, организации, которая является кредитором по ипотечному кредиту. После проверки кредитор отправит их в «Дом.РФ», который затем переведет средства на погашение ипотеки.
Список необходимых документов:
Можно предоставить оригиналы документов либо заверенные копии.
Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. Теперь при рождении третьего и последующих детей семьям будут выделять 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита. На компенсации Минфин предложил выделить 15 млрд руб. из федерального бюджета.
Об обсуждении льгот читайте в публикации “Ъ” «Ипотеке установили цель».
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