Правительство утвердило правила выплаты компенсации по ипотеке многодетным семьям

Правительство утвердило правила выплаты 450 тыс. руб. многодетным семьям на погашение ипотеки, сообщается на сайте Минфина — автора инициативы. Компенсацию могут получить семьи после рождения (усыновления) третьего и последующих детей до 31 декабря 2022 года.

Чтобы получить деньги, нужно предоставить документы, которые подтверждают соответствие правилам программы, организации, которая является кредитором по ипотечному кредиту. После проверки кредитор отправит их в «Дом.РФ», который затем переведет средства на погашение ипотеки.

Список необходимых документов:

заявление о погашении кредита;

документы, удостоверяющие личность и гражданство заемщика, а также его детей (паспорта);

свидетельство о рождении (усыновлении) или другие документы, подтверждающие материнство (отцовство);

документы, подтверждающие приобретение жилья или земельного участка под строительство, а также ипотечного кредита.

Можно предоставить оригиналы документов либо заверенные копии.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. Теперь при рождении третьего и последующих детей семьям будут выделять 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита. На компенсации Минфин предложил выделить 15 млрд руб. из федерального бюджета.

Об обсуждении льгот читайте в публикации “Ъ” «Ипотеке установили цель».