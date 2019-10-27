Россия хочет отложить введение новых стандартов для судового топлива до 2024 года

Российские власти хотят отсрочить применение вступающего в силу международного регламента IMO 2020 по ограничению уровня серы в судовом топливе для внутренних перевозок до 2024 года. Регламент должен заработать с 1 января 2020 года.

Минтранс и Минэнерго РФ предлагают отложить более жесткие стандарты для судов, осуществляющих операции внутри страны, сообщил Bloomberg министр энергетики Александр Новак. Новые правила «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые используются в основном в территориальных водах России»,— сказал господин Новак.

По его словам, министерства стремятся «предотвратить усиление финансового давления на судовладельцев страны». Однако, по словам Александра Новака, Россия будет соблюдать стандарты IMO 2020 в международных водах.

Потенциальная отсрочка может затронуть Евразийский экономический союз, куда также входят Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Армения. Из пяти стран только Россия и Казахстан являются прибрежными государствами.

Отсрочка в России поддержит внутреннюю цену и спрос на мазут с высоким содержанием серы, что даст финансовый импульс переработчикам в стране, сообщает Bloomberg. Российские НПЗ производят около 16 тонн мазута на каждые 100 тонн перерабатываемой нефти, несмотря на проводимую модернизацию.

Согласно ограничениям, суда вне специальных зон контроля выбросов, где уже введены более строгие ограничения, не смогут использовать топливо с содержанием серы более 0,5% (сейчас 3,5%). Рост нефтепереработки в рамках подготовки к IMO 2020 потребует увеличения мощностей для транспортировки низкосернистого дизтоплива, что благоприятно скажется на сегменте нефтепродуктовых танкеров.