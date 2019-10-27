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Иранский министр о ликвидации лидера ИГ: ничего особенного

Ликвидация лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) не является чем-то выдающимся, заявил министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми. Ранее ликвидации сообщил президент США Дональд Трамп.

«Ничего особенного! Вы только убили свое творение»,— написал господин Джахроми в Twitter.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Абу Бакр аль-Багдади убили в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, где находится «последний оплот» ИГ. Он подорвал себя в тоннеле, который перекрыли американские военные. Вместе с террористом погибли трое его детей. Господин Трамп заявил, что личность террориста подтвердила экспертиза. Он поблагодарил за поддержку Россию, Сирию, Турцию, Ирак и курдов. В Минобороны России, однако, усомнились в «очередном уничтожении» аль-Багдади. Ведомство заявило, что подтверждения этому нет.

Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году, когда он объявил о создании халифата на территории Сирии и Ирака. С 2015-го СМИ неоднократно сообщали о его болезни или убийстве. В июне 2016 года появилась информация, что террорист погиб в результате авиаудара коалиции во главе с США, но эти сведения не подтвердились. Также о его возможной гибели заявляло и Минобороны России в 2017 году.

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