Великобритания и Франция назвали важной вехой уничтожение лидера ИГ

Ликвидация лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади — важная веха в борьбе с терроризмом, но битва еще не окончена, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об уничтожении аль-Багдади ранее сообщил президент США Дональд Трамп. Минобороны России поставило это под сомнение.

«Мы будем работать с нашими партнерами по коалиции, чтобы раз и навсегда положить конец кровавой, варварской деятельности ИГ»,— написал господин Джонсон в Twitter.

С подобным заявлением выступила министр обороны Франции Флоранс Парли. Она поздравила США с уничтожением аль-Багдади, но отметила, что сама организация еще не перестала существовать. «Мы продолжим борьбу против ИГ вместе с нашими партнерами и будем адаптироваться к новым условиям в регионе»,— написала госпожа Парли в Twitter.

Берлин пока не делал отдельных заявлений на этот счет. «Мы находимся в контакте по этому вопросу с нашими американскими партнерами. В настоящий момент у нас нет собственных сведений»,— заявили ТАСС в МИД ФРГ.

По словам президента США, Абу Бакр аль-Багдади был убит в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, где находится «последний оплот» ИГ. Он пытался спрятаться с тремя детьми в жилом комплексе, где было много подземных тоннелей. Когда последний тоннель перекрыли американские военные, аль-Багдади подорвал себя, дети также погибли. Дональд Трамп заявил, что личность террориста подтвердила экспертиза. Он поблагодарил за поддержку Россию, Сирию, Турцию, Ирак и курдов. В Минобороны России, однако, усомнились в «очередном уничтожении» аль-Багдади. Ведомство заявило, что подтверждения этому нет.

Напомним, Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году, когда он объявил о создании халифата на территории Сирии и Ирака. С 2015-го СМИ неоднократно сообщали о его болезни или убийстве. В июне 2016 года появилась информация, что террорист погиб в результате авиаудара коалиции во главе с США, но эти сведения не подтвердились. Также о его возможной гибели заявляло и Минобороны России в 2017 году.