В ходе беспорядков в Барселоне пострадали более 40 человек

Ночью 27 октября в Барселоне прошла очередная акция протеста, которая переросла в беспорядки. В результате ранения получили 46 человек, сообщает газета El Pais. В акции участвовали около 350 тыс. человек, трое были задержаны.

Массовые протесты в Испании начались 14 октября, после того как Верховный суд страны осудил на длительные сроки лидеров движения за независимость Каталонии. В ходе акций несколько раз блокировался аэропорт Барселоны и железнодорожные вокзалы.

Как Каталония добивалась независимости от Испании Читать далее

О ситуации в Испании — в материале “Ъ” «Протесты на полмиллиона».