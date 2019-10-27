Разработчик Федора не исключил создания космического робота с Японией

Россия и Япония могут совместно создать космического робота, рассказал ТАСС исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. НПО разработало в 2015 году робота Федора, который создавался на замену человеку в спасательных операциях или в космосе. В 2019-м году Федор около недели провел на Международной космической станции (МКС).

Как рассказал господин Дудоров, представители из Японии в декабре прилетят в Россию, чтобы обсудить детали предполагаемого проекта. «Команда из Японии планирует прибыть к нам, чтобы обсудить перспективы возможного взаимодействия. Они анонсируют некоего совместного робота, как будет по факту, пока сложно сказать»,— уточнил он.

Представитель НПО добавил, что также с предложением о сотрудничестве в области робототехники обращалась и Южная Корея, но о встрече пока речи не шло.

Напомним, корабль «Союз МС-14» с Федором на борту сумел пристыковаться к МСК со второй попытки 27 августа. Космонавты столкнулись с трудностями при запуске робота, но в итоге его удалось включить. Федор помогал космонавтам, в частности, в работе с бортовыми инструментами. Изначально планировалось, что робот пробудет на станции около двух недель, но уже 7 сентября робот вернулся на Землю.

О задачах Федора на МКС читайте в публикации “Ъ FM”.