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Суд арестовал замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по делу Арашуковых

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца бывшего заместителя директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Ахмеда Коцба, который стал фигурантом по делу Арашуровых, передает «Интерфакс». Его подозревают в растрате (ч.4 ст.160 УК РФ) и участии в преступном сообществе (ч.3 ст.210).

Напомним, новые фигуранты дела о хищении газа на Северном Кавказе были задержаны 22 октября. Накануне Ленинский районный суд Ставрополя отправил под домашний арест до 22 декабря предпринимателя Владимира Козлова, который подозревается в растрате в рамках дела о хищениях газа и является фигурантом по делу Арашуковых. Кроме них по делу проходят несколько десятков человек, девять находятся под стражей.

Напомним, бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков и его отец экс-советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков были задержаны 30 января. Арашукова-старшего подозревают в организации преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд руб. с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Самого экс-сенатора подозревают в организации нескольких преступлений этого сообщества, в том числе двух убийств. По инкриминируемым статьям Арашукову-младшему грозит пожизненный срок, а его отцу — до 25 лет лишения свободы. Оба свою вину отрицают.

Подробнее о деле клана Арашуковых читайте в материале “Ъ” «К делу Арашуковых подключились чекисты».

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