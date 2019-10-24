В Ставрополе арестовали еще одного фигуранта по делу Арашуковых

Ленинский районный суд Ставрополя отправил под домашний арест до 22 декабря предпринимателя Владимира Козлова, который подозревается в растрате в рамках дела о хищениях газа. Господин Козлов подозревается в хищении в крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как поясняет «Интерфакс» со ссылкой на источник, арест Владимира Козлова «связан с Арашуковыми по газовым махинациям».

Напомним, бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков и его отец экс-советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков были задержаны 30 января. Арашукова-старшего подозревают в организации преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд руб. с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Самого экс-сенатора подозревают в организации нескольких преступлений этого сообщества, в том числе двух убийств.

Накануне были арестованы директор Ставропольского пивоваренного завода Виталий Белозерный, двоюродный брат Рауфа Беслан Арашуков и замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Ахмед Коцба, брат супруги Рауля Арашукова. Кроме них по делу проходят несколько десятков человек, девять находятся под стражей.

По инкриминируемым статьям Арашукову-младшему грозит пожизненный срок, а его отцу — до 25 лет лишения свободы. Оба свою вину отрицают.

Подробнее о деле клана Арашуковых читайте в материале “Ъ” «К делу Арашуковых подключились чекисты».