В деле Арашуковых появились новые фигуранты

В Ставрополе задержаны еще два фигуранта дела о хищении газа на Северном Кавказе. Оба задержанных являются родственниками бывшего «газового короля» Рауля Арашукова и его сына — бывшего члена Совета федерации Рауфа Арашукова. Это Ахмед Коцба — брат супруги Арашукова-старшего, который работал до последнего времени заместителем директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь», и сын двоюродного брата Рауля Арашукова — Беслан Арашуков, работавший с 2012 года директором ООО «Ставрополькартон». Одним из владельцев этого предприятия является Рауф Арашуков. По данным источников “Ъ”, «Ставрополькартон» при взятии банковских кредитов пользовалась поручительством «Ставропольрегионгаза».

Перед задержанием по месту жительства обоих фигурантов в селении Хабез прошли обыски. Следствие уже подготовило в суд ходатайство об их аресте как соучастников газовых махинаций. Они подозреваются, как и все задержанные по делу о хищениях газа, в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Самый молодой сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков были задержаны 30 января в Москве и Санкт-Петербурге. Арашукову-младшему вменяют сразу несколько статей. Кроме участия в преступном сообществе следствие подозревает его в соучастии в убийствах лидера молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова и кандидата на пост премьера правительства КЧР Фраля Шебзухова, а также в давлении на свидетеля. Рауля Арашукова считают создателем преступного сообщества, из-за махинаций которого было похищено 30 млрд руб.

Кроме них по делу проходит несколько десятков человек, девять находятся под стражей.

Подробнее о деле клана Арашуковых читайте в материале “Ъ” «За сенатором пришли в Совет федерации».

Александра Ларинцева, Пятигорск