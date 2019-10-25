СМИ: Турция и России близки к заключению сделки по поставке Су-35

Анкара может скоро могут заключить сделку с Москвой на поставку 36 истребителей Су-35, сообщает турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на источники. Издание отмечает, что два месяца назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Международный авиационно-космический салон (МАКС).

По данным газеты, Турция и Россия сейчас обсуждают детали будущей сделки по поставкам Су-35. Стороны также ведут переговоры по поводу возможного участия Анкары в производстве некоторых компонентов для российских самолетов, в том числе, высокоточного оружия и боеприпасов.

Во время авиасалона МАКС-2019 Реджеп Тайип Эрдоган спрашивал 4073724 президента России Владимира Путина, можно ли приобрести Су-57, на что господин Путин ответил: «Можете купить».

В середине октября президент Турции заявил, что Анкаре поступают предложения по поставкам военных самолетов вместо американских истребителей пятого поколения F-35. Подробностей он не уточнил. Вице-премьер Юрий Борисов при этом сообщил, что Турция проявляет интерес к Су-35 и Су-57.

Напомним, США исключили Турцию из совместной программы F-35 после того, как Анкара взяла на вооружение российскую зенитную ракетную систему С-400. Санкции, однако, Вашингтон накладывать не стал.

О том, как Турция ищет замену американским самолетам, читайте в материале “Ъ” «Анкара подыщет альтернативу F-35».