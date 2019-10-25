В Калининграде уволили двух полицейских после гибели задержанного от ожогов

Двух полицейских уволили из дежурной части ОВД по Московскому району Калининграда после того, как 36-летний мужчина получил смертельные ожоги в камере из-за разбитого радиатора, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. Еще семерых сотрудников предупредили о «неполном соответствии занимаемым должностям», среди них есть руководители.

Служебная проверка показала, что полицейские не обеспечили должного контроля за безопасностью и поведением задержанного, заявили в УМВД. Это привело к тому, что мужчина повредил радиатор и получил смертельные ожоги. При этом уволенные полицейские могли наблюдать за происходящим по камерам видеонаблюдения, но они все равно не приняли необходимых мер.

Погибшего мужчину задержали 19 октября в состоянии алкогольного опьянения за хулиганство. Полиция заявила, что в отделении он «умышленно повредил радиатор отопления» и получил ожоги горячей водой. Следственный комитет России (СКР) по Калининградской области возбудил уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Мать задержанного считает, что ее сына убили в отделе полиции. Она рассказала об этом в видеообращении к президенту Владимиру Путину и к главам ФСБ, СКР, Генпрокуратуры.