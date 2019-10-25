Директор Комитета за гражданские права Маяков объявил голодовку после ареста

Заместитель председателя—директор Комитета за гражданские права Андрей Маяков объявил голодовку, сообщил «МБХ медиа» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи. Накануне, 24 октября, правозащитника арестовали на два месяца по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

«Андрей сообщил, что фактически голодовка началась вчера. Она связана с тем, что правозащитник не согласен с действиями следствия и суда, и не касается условий содержания в СИЗО»,— пояснил господин Хуруджи.

По его словам, Андрей Маяков не жаловался на применение насилия при задержании, за исключением случая, когда его подтолкнули к камерам НТВ. Самочувствие правозащитника не очень хорошее, возможно, из-за сердечных заболеваний и компрессии позвоночника, рассказал член ОНК. Бытовые просьбы по содержанию в камере руководство ФСИН пообещало решить.

«Комитет за гражданские права» был основан в 1997 году. Он занимается правозащитной и благотворительной деятельностью. Председатель организации Андрей Бабушкин — член Совета по правам человека при президенте.

Напомним, по версии следствия, Андрей Маяков пообещал человеку, приговоренному к длительному сроку, оказать содействие в проведении прокуратурой проверки законности приговора за вознаграждение. При этом такой возможности господин Маяков не имел, а деньги намеревался похитить, полагает следствие. В качестве первого платежа он получил 200 тыс. руб., общая сумма вознаграждения должна была составить 2,5 млн руб.

Сам Андрей Маяков утверждает, что к нему обратился заключенный ИК-7 Новгородской области Виталий Малков, которого осудили за преступления, связанные с наркотиками. Он якобы попросил юридическую помощь за денежное вознаграждение. По словам господина Маякова, «какой-то бомж» передал ему деньги от Виталия Малкова, средства решили оформить как пожертвования. Сам он никаких договоров не заключал и никому ничего не обещал. Уголовное дело Андрей Маяков назвал дискредитацией Комитета за гражданские права.

Подробнее о деле Андрея Маякова читайте в материале “Ъ” «Правозащитник оказался рецидивист».