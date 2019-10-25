ФАС: цены на авиакеросин не оказывают негативного влияния на рынок

Нынешняя стоимость авиакеросина не отражается на рынке авиаперевозок, заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин. По его словам, с начала года цены даже немного снизились.

«Если год к году, то, может быть, было какое-то изменение, но оно плюс-минус инфляция. В этом смысле цены на топливо... в это время ситуация такова, что они не оказывают негативного влияния на общую ситуацию на рынке»,— сказал господин Голомолзин в кулуарах конференции «Антимонопольное регулирование России», которую организовали «Ведомости» (цитата по ТАСС).

По его словам, когда обсуждались меры поддержки авиакомпаний, рассматривалась не только ситуация с ценами на топливо, но и другие вещи, которые могут помочь улучшить ситуацию на рынке.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, в первом квартале 2019 года убытки авиакомпаний увеличились на треть по сравнению с прошлым годом и составили 45 млрд руб. На это повлиял в том числе рост цен на авиакеросин. В ассоциации считают, что убытки авиакомпаний могут привести к подорожанию билетов на 10%. ФАС назвала прогнозы о подорожании цен на билеты шантажом.

В начале октября «Известия» сообщили, что авиакомпании попросили правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд руб. в рамках демпфера для сдерживания цен на авиабилеты. Они также попросили о единовременной выплате в 23 млрд руб. Президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун подтвердил “Ъ FM” сообщения о просьбе, но отказался раскрывать подробности.

О том, подорожают ли билеты из-за убытков авиаотрасли, читайте в публикации “Ъ FM” «Авиакомпании ищут поддержки у Минтранса».