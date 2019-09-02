Эксперты прогнозируют подорожание авиабилетов до 10%

Цены на авиабилеты по итогам 2019 года вырастут на 9–10%, заявили газете «Известия» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). По данным Высшей школы экономики (ВШЭ), билеты подорожают на 8–10%. Эксперты считают, что на рост цен повлияет, в частности, подорожание авиакеросина и аэропортового обслуживания.

«Авиакомпании получают прибыль во втором и третьем кварталах, а первый и четвертый –– всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается»,–– пояснил заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров.

Как сообщала АЭВТ, за первые три месяца 2019-го операционные убытки российских перевозчиков составили 45,3 млрд руб. По данным Росавиации, за первое полугодие российские авиакомпании увеличили перевозки еще на 12,1%, до 57,7 млн человек, аэропорты обслужили 99,7 млн пассажиров (с учетом перевозок иностранных авиакомпаний).

Подробнее об убытках авиаотрасли читайте в публикации “Ъ FM”.