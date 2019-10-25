Британская полиция арестовала двух подозреваемых в убийстве 39 человек, найденных в грузовом контейнере

Британская полиция арестовала мужчину и женщину, которых связывают с организацией нелегальной перевозки мигрантов и непреднамеренным убийством 39 человек, чьи тела были обнаружены в прицепе фуры в портовом городе Грейс в среду, 23 октября. Как со ссылкой на полицию сообщает агентство Reuters, обоим задержанным по 38 лет, они были арестованы в городе Уоррингтон (графство Чешир). Кроме того, под стражей остается водитель грузовика, в прицепе которого и были обнаружены тела 39 человек. Полиция пока не решила, предъявлять ли ему обвинения.

В четверг выяснилось, что погибшие были гражданами Китая — 31 мужчина и 7 женщин. Седельный тягач прибыл в Великобританию 19 октября, а в порт Грейс он приехал из Северной Ирландии, уроженцем которой и является водитель. Что касается полуприцепа, то это был звуконепроницаемый контейнер-рефрижератор, где температура опускается до –25°C.

Причиной смерти нелегальных мигрантов в полиции считают переохлаждение либо удушье от нехватки воздуха. Кроме того, сегодня полиция сообщила, что смогла отследить перемещение контейнера до момента его выгрузки в британском порту. До того как отправиться в Великобританию из бельгийского Зебрюгге, контейнер побывал во французских Дюнкерке и Кале — городах, откуда нелегальные мигранты зачастую пытаются перебраться в Великобританию. Это означает, что контейнер мог использоваться неоднократно для нелегальной перевозки людей.

Кирилл Сарханянц