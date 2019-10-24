Полиция Великобритании: найденные в грузовике убитые, возможно, китайцы

Полиция графства Эссекс (Великобритания) заявила в четверг, 24 октября, что мигранты, обнаруженные мертвыми в грузовике в городе Грейс, «скорее всего», были гражданами Китая.

Тела 39 человек были обнаружены в прицепе грузовика 23 октября. Водитель грузовика, 25-летний житель Северной Ирландии, задержан. Изначально полиция предполагала, что грузовик прибыл в Грейс из Болгарии, однако в ходе расследования выяснилось, что с Болгарией связан только тягач. Он был зарегистрирован на некую болгарскую компанию 19 июня 2017 года. На следующий день грузовик покинул страну и никогда туда больше не возвращался.

Что касается прицепа, то он прибыл в Пурфлит (Эссекс) из Бельгии в среду вскоре после полуночи. В порту его уже ждал тягач, прибывший из Северной Ирландии. Через полчаса автомобиль с прицепом покинул портовую зону Пурфлита. А еще через полчаса в полицию поступил звонок от службы скорой помощи, сотрудники которой и обнаружили тела в грузовике, припаркованном в промзоне в Грейсе.

Для Британии этот случай нелегальной перевозки мигрантов с летальным исходом стал крупнейшим с 2000 года. Тогда в грузовике в порту Дувра были обнаружены тела 58 человек, которые тоже были гражданами Китая. Прибыл тот грузовик из Зеебрюгге.

Подробнее о происшествии читайте в публикации “Ъ FM”.

Кирилл Сарханянц