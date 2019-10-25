Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы. Она получит название "гарантированный пенсионный план" (ГПП). Как узнал “Ъ”, для стимулирования перехода на ГПП власти предложат гражданам налоговые льготы.

Предлагается снижать налогооблагаемую базу по НДФЛ, для работодателей — уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль при софинансировании накоплений работников на пенсию, рассказали несколько источников, близких к разработке соответствующих поправок к законодательным актам. Кроме того, новая стандартизированная пенсионная схема в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) будет включать в себя возможность конвертирования средств граждан по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), а также уже накопленных средств по НПО.

Заставить копить на пенсию в ГПП должен также принцип наследования средств, и не только на этапе накопления, что уже реализуется в ОПС, но и на этапе выплат.

Почему большого количества желающих стать участниками этой системы ожидать не приходится, читайте в публикации “Ъ” «Пенсии завалят льготами».