СКР завершил следствие по делу Егора Жукова

Следственный комитет России (СКР) завершил предварительное следствие по делу студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, задержанного на несогласованной акции в Москве 27 июля. В ближайшее время уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности направят в суд, заявил ТАСС адвокат студента Илья Новиков.

Он рассказал, что материалы дела насчитывают четыре тома. «На следующей неделе мы начнем знакомиться с материалами дела, и в ближайшее время оно уже поступит в один из столичных судов»,— сообщил адвокат.

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21-летний студент ВШЭ Егор Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), позднее следствие переквалифицировало обвинение на призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) за размещенные на YouTube политические ролики. Фигурант «московского дела» находится под домашним арестом до 27 декабря.

Об обстоятельствах дела московского студента — в материале “Ъ” «Статьи разные, дело — общее».