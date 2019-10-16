Мосгорсуд оставил в силе домашний арест Егора Жукова

Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о домашнем аресте студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, задержанного на акции 27 июля в Москве, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в Telegram. Фигурант «московского дела» останется под домашним арестом до 27 декабря.

«Страны, суды, в которых не следуют справедливости, заканчивают очень плохо, я люблю свою страну и не хочу для нее такого будущего»,— передает телеканал «Дождь» слова студента в зале суда.

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Напомним, 21-летний студент ВШЭ Егор Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), однако позднее следствие переквалифицировало обвинение на призывы к экстремистской деятельности за размещенные на YouTube политические видеоролики (ст. 280 УК РФ). Обвинение в отношении господина Жукова окончательно не сформулировано, этот аргумент СКР стал ключевым для продления ему домашнего ареста.

Подробнее об обстоятельствах дела московского студента — в материале “Ъ” «Статьи разные, дело — общее».