США призвали Турцию с осторожностью принимать соглашения с Россией по Сирии

Администрация США призвала Турцию к осторожности при принятии соглашений с Россией по поводу Сирии.

«Мы не играли никакой роли в соглашении между Турцией и Россией… Турки заключают другие соглашения с россиянами. Мы призываем наших друзей в Турции и всех остальных быть осторожными по поводу того, что это за соглашения»,— сказал представитель администрации на брифинге с журналистами (цитата по ТАСС).

Представитель администрации сказал, что американская сторона надеется на хорошие отношения с Турцией и намерена поддерживать отношения с курдами в Сирии. «Мы, конечно, надеемся на лучшее»,— сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал «хорошим делом» помощь России в защите курдов. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, США предали курдов после того, как ушли с границы с Сирией.

Военная операция Турции в Сирии завершилась сегодня, 23 октября. Анкара не намерена полностью уходить с территории. В рамках договоренностей, США должны вывести курдские формирования за демаркационную линию в 30 км к югу от границы. Россия и Турция будут осуществлять совместное патрулирование территории.

Подробнее о соглашении России и Турции читайте в материале “Ъ” «Мир на смену "Источники мира"».