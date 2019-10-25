Столтенберг назвал распад ДРСМД одной из причин увеличения расходов НАТО на оборону

Распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) стал еще одним аргументом для увеличения Североатлантическим альянсом расходов на оборону, заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг. Срок действия ДРСМД истек 2 августа 2019 года. Россия и США отказались перезаключить договор, возложив друг на друга ответственность за его расторжение.

Господин Столтенберг отметил, что НАТО не хочет новой гонки вооружений или холодной войны. Однако, по его мнению, распад ДРСМД «будет означать еще больше российских ракет в Европе, способных нести ядерное оружие». «Это добавляет неопределенности и непредсказуемости, на которые страны НАТО должны реагировать»,— пояснил он (цитата по ТАСС).

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Напомним, 19 сентября президент РФ Владимир Путин направил в несколько десятков государств послание с предложением ввести мораторий на развертывание РСМД. В НАТО заявили, что российское предложение не заслуживает доверия, США назвали инициативу «не заслуживающей внимания».

О послании президента России — в публикации “Ъ” «Ракеты средней и меньшей мирности».