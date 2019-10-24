Посол РФ считает, что в США начали осознавать угрозу от «Азова»

Американские конгрессмены начали, по всей видимости, осознавать угрозу, исходящую от украинского националистического батальона «Азов», заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, игнорировать эту опасность становится все сложнее.

«Инициатива ряда американских законодателей, заинтересовавшихся, почему неонацистское формирование "Азов" не включено в список террористических организаций Госдепа, безусловно, заслуживает внимания»,— сказал господин Антонов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, члены Конгресса США во главе с Майком Роузом направили на имя госсекретаря Майка Помпео письмо с требованием объяснить, почему «Азов» не внесен в список иностранных террористических организаций. Авторы описали батальон как хорошо известную на Украине ультранационалистическая военную организацию, которая открыто принимает в свои ряды неонацистов.

Ранее первый командир «Азова» Андрей Билецкий призвал украинцев помочь противостоять разведению сил в Петровском и Золотом. Начать разведение планировалось 7 октября, но оно было сорвано.

Подробности — в материале “Ъ” «Владимир Зеленский слушает тишину».