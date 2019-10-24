Арестованы еще три фигуранта по делу Арашуковых

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал трех новых обвиняемых по делу бывшего сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца Рауля, сообщил ТАСС адвокат одного из обвиняемых Артем Шарко. Арестованы директор Ставропольского пивоваренного завода Виталий Белозерный, двоюродный брат Рауфа Беслан Арашуков и замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Ахмед Коцба, брат супруги Рауля Арашукова — отца бывшего парламентария.

«Им всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 22 декабря»,— сказал господин Шарко, защищающий Беслана. Его клиенту предъявлены обвинения по двум статьям. Беслана Арашукова обвиняют по ч. 2 статьи 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе») и ч. 2 статьи 160 УК РФ («Растрата»).

Какие обвинения предъявлены господам Белозерному и Коцбе, адвокат не сказал.

Самый молодой сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков были задержаны 30 января в Москве и Санкт-Петербурге. Арашукову-младшему вменяют сразу несколько статей. Кроме участия в преступном сообществе следствие подозревает его в соучастии в убийствах лидера молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова и кандидата на пост премьера правительства КЧР Фраля Шебзухова, а также в давлении на свидетеля. Рауля Арашукова считают создателем преступного сообщества, из-за махинаций которого было похищено 30 млрд руб.

О деле читайте в материале “Ъ” «За сенатором пришли в Совет федерации».