Аэродром на бывшей американской базе в Сирии заняли вертолеты ВКС России

Вертолеты ВКС России заняли военный аэродром Табка в провинции Ракка на севере Сирии, где ранее размещалась американская военная база, сообщает ТАСС.

«Наша задача — обеспечить максимальную безопасность аэродрома, защищать его от возможных нападений,— сказал командир занятого на охране объекта подразделения сирийской армии.— Сейчас аэродром наш, и больше мы отсюда не уйдем».

В 2014 году аэродром заняли террористы «Исламского государства» (запрещено в России). В 2017 году их выбили отряды «Сил демократической Сирии», поддерживаемые США. До последнего времени на аэродроме располагалась американская военная база.

Президент США Дональд Трамп 7 октября объявил о выводе американских войск из Сирии. Через два дня после этого Турция начала военную операцию против курдов. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции на 120 часов. США пообещали, что поддерживаемые ими курдские формирования будут выведены за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией, а Вашингтон не будет вводить новые санкции против Анкары и отменит уже действующие ограничения. Сегодня в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Сирии.

Подробнее о предстоящей встрече президентов двух стран читайте в материале “Ъ” «Москва и Анкара движутся встречными курдами».