Мать израильтянки Иссахар попросила Путина отпустить ее дочь домой

Мать израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду около 10 грамм гашиша, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее дочери.

«Я лишь прошу отправить ее домой, она не совершала нарочно ничего, в чем ее обвиняют. Все, чего я прошу, пожалуйста, отпустите ее домой»,— цитирует Яффу Иссахар «Интерфакс» со ссылкой коллегию Pen&Paper, чьи адвокаты вступили в дело.

Наама Иссахар была приговорена российском судом к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков. Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин обратились к Владимиру Путину с просьбой о помиловании Наамы Иссахар.

Напомним, израильтянка летела из Дели в Тель-Авив в начале апреля. В транзитной зоне Шереметьево у нее обнаружили 9,5 г гашиша. Защита госпожи Иссахар намерена обжаловать решение Химкинского суда. Источники Haaretz сообщили, что незадолго до оглашения приговора Россия давила на Израиль, предлагая освободить хакера Алексея Буркова, которого задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году.

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