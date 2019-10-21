Парламент Великобритании отказался повторно рассматривать соглашение по «Брекситу»

Спикер палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу отказался ставить на рассмотрение соглашение по «Брекситу», которое предложил премьер-министр Борис Джонсон. По словам господина Беркоу, рассмотрение этого вопроса «было бы повторением уже пройденного этапа и внесло бы беспорядок». передает агентство Reuters.

Ранее во время рассмотрения предложения господина Джонсона по выходу Великобритании из ЕС парламентарии внесли в документ поправку, обязывающую премьер-министра просить ЕС о переносе сроков «Брексита» минимум на три месяца. Из-за голосования сорвалась попытка правительства получить одобрение проекта соглашения по «Брекситу» со стороны Палаты общин.

О ситуации вокруг «Брексита» — в материале “Ъ” «Борис Джонсон обратился не по форме».