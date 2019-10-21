Арестован подозреваемый в поджоге дома в Ростове Великом

Кировский суд Ярославля по ходатайству следствия до 18 декабря заключил под стражу Александра Комарова, подозреваемого в поджоге дома в Ростове Великом, в результате которого погибли семь человек. В отношении мужчины расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщила “Ъ” официальный представитель слдественного управления СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

Пожар в доме на улице Ленинской произошел рано утром 19 октября. Среди погибших — пятеро детей в возрасте от полутора до шести лет. Также в огне пострадали три человека. В Ростовском районе в связи с пожаром объявлен траур по погибшим до 23 октября.

Александр Тихонов, Ярославль