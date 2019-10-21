В Ростовском районе Ярославской области объявили траур по погибшим при пожаре

Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области объявила трехдневный траур по семерым погибшим при пожаре 19 октября. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области. «Соответствующее постановление администрации подписал глава. Траур продлится до 23 октября включительно»,— рассказали в правительстве.

При пожаре в жилом доме в Ростове Великом погибли семь человек, включая пять детей. По версии следствия, причиной возгорания стал поджог. 20 октября СКР объявил о задержании подозреваемого, в отношении его возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. 21 октября Кировский районный суд Ярославля рассмотрит ходатайство следствия о его аресте.

Александр Тихонов, Ярославль