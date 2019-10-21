РБК: ракеты «Калибр» на учениях «Гром-2019» взлетели не с первой попытки

Во время учений «Гром-2019» запустить ракеты «Калибр» не удалось с первого раза, сообщил РБК со ссылкой на источник в силовых структурах. При запуске ракет тестировались системы, которые позволят сократить время подготовки к пуску с трех часов до 15 мин.

«Предполагалась отработка 15 минут. Но с первой команды "Калибры" не ушли. В итоге, ракеты улетели, но не с первой попытки и после задействования резервных систем запуска»,— заявил собеседник издания.

По информации источника, близкого к Генштабу, запуск удалось осуществить «со второй-третьей попытки».

РБК изначально сообщало, что пуск «Калибров» проходил с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск», позднее собеседник издания добавил, что запуск производился не с корабля «Татарстан», а с корабля «Дагестан».

Ранее газета «Ведомости» сообщила о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», финальным этапом которых руководил президент России Владимир Путин. Источники издания утверждали, что на учениях атомный подводный крейсер «Рязань» осуществил один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р вместо двух.

В Минобороны заявили, что отмена пуска второй ракеты была запланированной и на успешность учений не повлияла. Информацию о нештатной ситуации в министерстве назвали не соответствующей действительности.